البعثة الأممية تدعم النداءات الداعية إلى تناسي الخلافات بين الليبيين لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعمها القوي للنداءات الصادقة التي أطلقها مؤخراً العديد من الشخصيات الليبية الداعية إلى تناسي الخلافات وتظافر الجهود في التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها تعبر عن دعمها القوي للنداءات الصادقة التي أطلقها مؤخراً العديد من الشخصيات الليبية من مختلف التوجهات والاختصاصات والمناطق وتضم صوتها إلى صوتهم في الدعوة إلى تناسي الخلافات وتظافر الجهود في التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا.

وشددت البعثة الأممية، على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية من أجل حماية الليبيين من هذا الخطر المحدق بليبيا وشعبها، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.