مستشفى زليتن يستلم أسرة عناية وأجهزة تنفس صناعي هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة خطر فايروس كورونا المتجدد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مستشفي زليتن التعليمي عن وصول عدد عشر أسرة عناية فائقة إلى قسم العزل الطبي .

وأكد المستشفى استلام أجهزة تنفس صناعي، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي زليتن، ولجنة وإدارة جائحة كورونا، ورجال أعمال من المدينة وفريق عمل حملة معا نتعافى.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد لمواجهة خطر فايروس كورونا المتجدد.

وكان عميد بلدية زليتن المكلف المهندس مصطفي بن عائشة والدكتور عبدالسلام عصمان رئيس لجنة وإدارة جائحة كورونا، ورئيس فرع الرقابة الإدارية بالعناصر الطبية داخل مستشفي زليتن التعليمي قد اجتمعوا الثلاثاء للوقوف على الاحتياجات والاستعداد لترتيب العمل داخل المستشفي وإعداد خطة لمواجهة جائحة كورونا بالتواصل مع وزارة الصحة .