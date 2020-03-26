إعلان نتائج فحص عينات المخالطين بالدرجة الأولى للحالة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا

فحص عينات 26 حالة من المخالطين للحالة المصابة بكورونا في ليبيا

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أخبار ليبيا24

جاءت نتائج فحص المخالطين بالدرجة الأولى للحالة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في طرابلس سالبة، بحسب ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، اليوم الخميس، إنه جمع 26 عينة من المخالطين للحالة المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من الدرجة الأولى، مؤكدًا أن نتائج المختبر المرجعي أكدت خلو جميع العينات من فيروس كورونا المستجد.

ويوم الثلاثاء أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أول إصابة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد لمواطن ليبي يبلغ من العمر 73 عامًا.

وقال مدير عام المركز، بدر الدين بشير النجار، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا سجلت بطرابلس لشخص يبلغ من العمر 73 سنة عائدا من السعودية.

وأضاف النجار، أن “المصاب دخل إلى ليبيا في الخامس من مارس وحالته الصحية مستقرة وتم عزله”.

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