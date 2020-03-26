لمجابهة كورونا..صحة الوفاق تعلن انطلاق برنامج تدريبي لـ 200 عنصر طبي

أخبار ليبيا24

أعلن الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد الهيثم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف 200 عنصرا تابعًا لجهاز الطب العسكري.

وأضاف الهيثم أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف الأطباء الميدانيين وحملة طبيب في بيتك لمجابهة فيروس كورونا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض..

وأشار إلى أنه اليوم العلمي الأول تم إلقاء محاضرات لرئيس قسم الأمراض السارية في مركز طرابلس الطبي الدكتور نادر شلاكه والدكتور محمد الفقي من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح أن كل الدورات سيتم تقسيمها على البلديات من 7 إلى 10 بلديات و سيتم تزويد كل الأطقم الطبية التي تكمل تدريباتها بالمعدات والأجهزة والإمكانيات سواء وسائل نقل أو معدات وقاية والتطعيم والتطهير ووسائل الاتصال والسيطرة.

وختم وكيل الوزارة أن هدف البرنامج للتوعية وللتثقيف وتوحيد وحدات الاتصال للابتعاد عن العشوائية والتخبط لتصبح المعلومات موحده لتجنب الفوضى.