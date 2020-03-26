للاحتكار والمضاربة..جنائي بنغازي يداهم مخزنا لتخبئة السلع التموينية

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أخبار ليبيا24

داهم قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي أمس الأربعاء مخزنًا سريًا لتخبئة كميات هائلة من السلع التموينية فيه، لاحتكارها والمضاربة بها خلال الأزمة بعد رفع الأسعار على المواطنين.

وأكد قسم البحث الجنائي أن قوة أمنية من القسم خرجت إلى المخزن حيث تبين أنه تم تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية متمثلة في صلصة الطماطم وزيت الطهو والدقيق والأرز والشاي وغيرها من المواد.

وأفاد قسم البحث الجنائي بنغازي أنه تم تسليم السلع من قبل وزارة الاقتصاد بالسعر المدعوم، لإحدى الجمعيات الاستهلاكية الوهمية.

وأشار إلى أنه تمت إحالة كافة المضبوطات لجهات الاختصاص، فيما سينال المتهمين عقابهم الرادع حيال محاولتهم تقليل حجم العرض أمام حجم الطلب الكبير من المواطنين.

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