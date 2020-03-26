كاشفًا تفاصيل مثيرة.. مرتزق سوري يعترف: أردوغان يتاجر فينا المرتزق السوري عدد القتلي في صفوفنا بليبيا وصل إلى 500 شخص

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم مرتزق سوري، الرئيس التركي رجب أردوغان، بالمتاجرة في المرتزقة السوريين عبر الزج بهم في القتال لصالح قوات حكومة الوفاق.

واعترف المرتزق السوري، ويدعى إبراهيم محمد درويش، 23 عاما، في تسجيل مرئي، بتفاصيل ترحيله مع مجموعات من المرتزقة السوريين عبر مطار اسطنبول إلى مطار معيتيقة في طائرة مدنية.

وقال المرتزق “اسمي إبراهيم محمد درويش، 23 سنة، سوري الجنسية، وتم القبض عليّ في النقلية، وجئت عن طريق تركيا وبعدها على ليبيا، وسافرنا من مطار اسطنبول الى معيتيقة بطائرة مدنية، ومعانا سلاح، واتبع جبهة النصرة وقائدها أبو محمد الجولاني، والكتيبة 128 هي من ألقت القبض عليّ”.

وأضاف “كان يعطونا 2000 دولار، وأن ثاني دفعة جاءت من تركيا، ولي شهر في ليبيا واحنا 3 آلاف سوري، وقتل منا 500، وأنصح ما حد يجي إلى ليبيا وأردوغان يتاجر فينا، وليبيا فيها رجال وليبيا حامية، وانصحهم ارجعوا إلى بلادكم ولا تبقوا”.