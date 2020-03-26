قوة حماية أبو سليم تعلن الالتحاق بمحاور القتال لطرد مليشيات الوفاق حماية أبو سليم : لن نتوانى عن محاربة الإرهاب والمرتزقة السوريين التابعين لتركيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها قوة حماية أبو سليم التحاقها بمحاور القتال تلبية لنداء أهالي طرابلس بعد ما عانوه من سطو المليشيات التابعة لحكومة الوفاق وسيطرتها على مفاصل الدولة.

وقال عناصر القوة، في تسجيل مرئي، إنهم لن يتوانوا عن محاربة الإرهاب والإرهابيين والمرتزقة السوريين التابعين لتركيا، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للمليشيات المسلحة بالبقاء في طرابلس وسيطرتها على مقدرات الشعب الليبي.

وأكدوا أنهم متواجدون في مدينة طرابلس، ولن يرغمهم الإرهابيون على ترك مواقعهم وتحرير العاصمة.

واعترف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، باختراق الهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز على دعم جهود مكافحة وباء كورونا، حيث زعم أن “عاصفة السلام” التي انطلقت أمس هي رد اعتبار لضحايا عمليات من أسماهم “المليشيات الإرهابية المعتدية” ومن معها من مرتزقة إرهابيين، مضيفا: “سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا”.