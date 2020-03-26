عميد بلدية تاجوراء يتهم وكيل وزارة الصحه بعرقلة مخصص تاجوراء

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وجه عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية تهمًا لوكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم بعرقلة دفع مخصص لبلدية تاجوراء منذ 9 أشهر.

وقال بن عطية في منشور له على صفحته الشخصية :”أنت دفعت لأكثر من بلدية مخصصاتها وأنت مسؤول عن حق الناس”.