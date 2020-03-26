عميد بلدية تاجوراء يتهم وكيل وزارة الصحه بعرقلة مخصص تاجوراء
أخبار ليبيا24
وجه عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية تهمًا لوكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم بعرقلة دفع مخصص لبلدية تاجوراء منذ 9 أشهر.
وقال بن عطية في منشور له على صفحته الشخصية :”أنت دفعت لأكثر من بلدية مخصصاتها وأنت مسؤول عن حق الناس”.
وأضاف عميد بلدية تاجوراء :”أنت تتحكم في أموال الليبيين وهذا فساد ممنوع، والاتفاق تم أمام رئيس المجلس الرئاسي وبحضور 55 عميد بلدية و أنت مطالب بسداد المستحقات”.
وواصل بن عطية “اعتبرك تعرقل الأمور عمدا قصدا وهذا يحيل الموضوع بصفة شخصية بينك وبين أصحاب الحق وأنا كعميد بلدية أبرئ ذمتي من أي التزام”.
وختم عميد بلدية تاجوراء منشوره قائلا :”أوقفوا فساده”، في إشارة الى وكيل وزارة الصحة.