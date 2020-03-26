صحة الوفاق تطلق برنامجا تدريبيا لمجابهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور محمد الهيثم، اليوم الخميس، إطلاق برنامج تدريبي يستهدف 200 عنصر تابع لجهاز الطب العسكري لمجابهة فيروس كورونا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض قبل يومين أول إصابة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد لمواطن ليبي يبلغ من العمر 73 عامًا.

ووضعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق خطة وطنية للاستجابة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد19).

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، قد اجتمع يوم الثلاثاء مع وزير الصحة وعدد كبير من كبار الأطباء، لدراسة أوضاع المستشفيات العامة والمصحات والمستشفيات الميدانية وما اتخذ من استعدادات في القطاع الصحي بشكل عام لمواجهة فيروس كورونا.