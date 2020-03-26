دوريات راجلة بالقبة لمراقبة حظر التجول بشأن كورونا

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أطلقت مديرية أمن القبة دوريات راجلة لمراقبة تنفيذ حظر التجول داخل أحياء المدينة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن بداية الإعلان عن حظر التجول شاركت مديرية أمن القبة في توعية المواطن لخطورة التجمعات للوقاية من فيروس كورونا وحفاظا على صحة المواطنين.

وتنفيذا للتعليمات فقد قامت المديرية خلال اليومين الماضيين بإغلاق بعض المحلات بالقوة والقبض على أصحابها المخالفين لقانون حظر التجول.

ويوم الأربعاء أصدر مدير أمن القبة تعليمات لجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بدوريات راجلة رغم صعوبة الطقس لمراقبة تنفيذ حظر. وشارك في الدوريات عناصر من مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي.