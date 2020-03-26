حفتر يأمر بتجهيز أربع مستشفيات ميدانية على نفقة الجيش لمواجهة فيروس كورونا المستشفيات ستكون في الزنتان وسبها وسرت وإجدابيا

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أمر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر اليوم الخميس بإنشاء بإنشاء 4 مستشفيات ميدانية في الزنتان وسرت وسبها وإجدابيا بسعة 50 سريرًا على نفقة القوات المسلحة.

يأتي ذلك ضمن الاجراءات المتخذة من الجيش الوطني لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأصدر حفتر، كذلك تعليماته المباشرة بتخصيص مليون دينار ليبي، لاستيراد الأكسجين المسال، وذلك أيضًا ضمن الاستعدادات لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره في ليبيا.

وكان حفتر، قد أصدر تعليمات يوم 15 مارس الجاري، بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، على نفقة الجيش الوطني لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت ليبيا يوم الثلاثاء أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن ليبي يبلغ من العمر 73 عامًا.