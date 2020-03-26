تعقيم عدة أماكن حيوية في مدينة بنغازي

هذه الحملات تأتي ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فايروس كرونا

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أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت هيئة السلامة الوطنية حملة تعقيم لمستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بالكامل .

وجاءت حملة التعقيم أمس الأربعاء ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فايروس كرونا من قبل مجموعة التعقيم وحده بنغازي .

وتواصل هيئة السلامة الوطنية حملاتها التي بدأت منذ أسبوع حيث تم تعقيم عدة أماكن حيوية في بنغازي أبرزها معهد القدرات الذهنية بمنطقة الوحيشي، و مقر إدارة الحرس البلدي منطقة بوعطني، وعدد من الصيدليات المركزية ومقر جهاز الإمداد الطبي بوعطني، ومقر إدارة النهر الصناعي، و دار الرعاية بمنطقة الفويهات .

كما قامت الهيئة بتعقيم مستشفي المعاقين والأطراف الصناعية بمنطقة أرض الحراسة، وقسم الطفل و الأعاقة بدار الرعايا بالفويهات، وقناة الفضائية الليبية بمنطقة طابلينو .

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