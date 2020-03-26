تشكيل لجنة استشارية طبية بمنطقة الجبل الأخضر  

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن في منطقة الجبل الأخضر يوم أمس الأربعاء تشكيل لجنة استشاريه طبية من مختلف بلديات المنطقة .

وسيكون مهام اللجنة وضع آلية توزيع الأدوية والمستلزمات والاحتياجيات على المستشفيات المركزية والقروية في نطاق البلدية وذلك لمجابهة تفشي فايروس كورونا واتخاذ الاجراءات الوقائية تحت إشراف العقيد عبد الفتاح أحميده عبد العالي .

وضمت اللجنة الأستاذ عبدالرحيم مازق مدير عام مستشفى الثورة البيضاء، والدكتوز عبد الغني فتح الله عبد الغني من بلدية الابرق، والدكتور عز الذين فرج موسي والدكتور بلدية وردامه، والدكتور أحمد عياد بوهنية بلدية الساحل، والدكتور عثمان عبد النبي بلدية القبة، والدكتور اكرم عبد القادر المبروك بلدية القيقب، والدكتور رمزي احمد حسين بلدية شحات .