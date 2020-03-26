تسييري طبرق يغلق حدود البلدية

أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق القرار رقم 11 لسنة 2020 بشأن إغلاق حدود البلدية في خطوة احترازية بسبب فيروس كورونا.

وجاء في القرار إغلاق حدود بلدية طبرق وهي كمبوت شرقاً وعين الغزالة غرباً والجغبوب جنوباً.

وأكد بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الخطوة تأتي بعد التعليمات بمنع التنقل مابين المدن.

وأضاف رئيس المجلس التسييري، أنه وسوف يعقد إجتماع عاجل مع عمداء بلديتي بئر الأشهب وأمساعد كذلك مدراء الأمن بهذه البلديات ومع الحكماء لتحديد الخطوات المتخذة بخصوص القرار.

وأفاد بوالخطابية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون مع البلديات المجاورة في التنقل، وسوف تراعى الدواعي الإنسانية لاحقاً.

وقال :”سوف نتبع هذا القرار بالخطوات التي سوف تتخذ من خلال مرور المواد الغذائية والوقود وغيرها من الأمور المستعجلة في هذه المنطقة”.