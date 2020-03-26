بلدية طبرق تغلق حدودها الإدارية مع البلديات الأخرى لمنع وصول كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

قرر المجلس التسييري بطبرق إغلاق الحدود الإدارية للبلدية في خطوة احترازية لمنع وصول فيروس كورونا.

وتمتد الحدود الإدارية لبلدية طبرق من كمبوت شرقاً وعين الغزالة غرباً والجغبوب جنوباً.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية لأخبار ليبيا 24، أن هذه الخطوة تأتي بعد التعليمات بمنع التنقل ما بين المدن.

وقال بوالخطابية، أن اجتماعًا سيعقد مع عمداء بلديتي بئر الأشهب وأمساعد، وكذلك مدراء الأمن بهذه البلديات ومع الحكماء لتحديد الخطوات المتخذة بخصوص القرار.

وأكد بوالخطابية، أنه سيسمح لمرور المواد الغذائية والوقود وغيرها من الأمور المستعجلة إلى داخل البلدية، مشيرًا إلى أن الدواعي الإنسانية ستراعى لاحقاً.