بالفيديو .. قيادة الجيش تنشر أدلة لقتلى المرتزقة السوريين بقاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24 – خبر

نشر المكتب الإعلامي للقيادة العامة مقطع مرئي لمشاهد قتلى المُرتزقة السوريين، الذين قال إنهم “استُجلبو بواسطة الخونة عملاء السلطان المعتوه”، وذلك بعد أن قامت وحدات القوات المسلحة العربية الليبية بإستهداف مواقعهم لاختراقهم المتكرر للهُدنة الإنسانية.

وأضاف المكتب، أن “القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية تُحذّر وبشدة أي محاولاتٍ لخرق الهُدنة الإنسانية وتتوعد بأن الرد سيكون قاسياً على هؤلاء العملاء ومن معهم من المرتزقة “.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، تجدد المحاولات البائسة لانتهاك الهُدنة الإنسانية من قبل مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.

وأوضحت الشعبة، في بيان لها، أن مليشيات الوفاق نفذت أمس الأربعاء هجوما غادرا على قاعدة الوطية العسكرية، لكن أفشلته مقاتلات السلاح الجوي بـ”القوات المُسلحة”، ما كبد مليشيات الوفاق خسائر كبيرة في العتاد والأرواح .

وأضافت أن وحدات القوات المسلحة أسرت 7 أشخاص مرتزقة يتبعون حكومة الوفاق، بالإضافة إلى غنم عددٍ من الآليات العسكرية المُحمّلةِ بالأسلحة والذخائر.