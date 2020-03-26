المسماري: مقتل 103 مرتزق سوري خلال الـ 72 ساعة الماضية

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، إن القوات التركية بقاعدة معيتيقة أطلقت خمس طائرات مسيرة بسماء العاصمة طرابلس.

هذا وأعلن المسماري، في تدوينة على فيسبوك، عن حصيلة آخر 72 ساعة لقتلى المرتزقة السوريين في المواجهات ضد الجيش الوطني الليبي في محاور طرابلس.

وأكد المسماري، أن إجمالي عدد القتلى الذي سقطوا خلال المواجهات بلغ 103 قتلى. وأوضح، أن من بين القتلى (71) قتيلا تابعين للفيلق الثاني، منهم (35) من فرقة السلطان مراد و(9) من فصيل المعتصم و (27) من فصيلة الحمزات (من بينهم القيادي أبوحسن الهنداوي).

وأفاد، أن من بين القتلى (32) قتيلا من عناصر الفيلق الثالث، (8) من جبهة النصرة و (13) من فيلق المجد و(11) من لواء الشمال.

وأشار المسماري، إلى أن هذه الحصيلة، دفعت قادة ما يعرف بـ “الجيش الوطني السوري” التابع لتركيا لإصدار تعليمات بعدم نشر أي نعي لهم ومنع إقامة مجالس العزاء وعدم إعلام أهلهم دفعة واحدة بل على دفعات وبفترات متباعدة والحرص على عدم تسليم جثتين في قرية واحدة بل توزيع الجثث جثة لكل قرية.