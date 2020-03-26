المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا: منظمة الصحة العالمية تقف معنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إن الحالة التي تم الإعلان عليها، في المنطقة الغربية، مستوردة ولم تكن موجودة داخل المجتمع.

وأضاف في مؤتمر صحفي له، أن طريقة رصد العملية كانت سهلة، موضحًا أن المركز الوطني للأمراض يقوم منذ الأمس برصد كافة الأفراد الذين خالطوا الحالة.

وتابع الحاسي “القيادة العامة تتواصل مع كل دول العالم لتوفير الأجهزة والمعدات، وليبيا بدأت أخيرًا في الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية موجودة في ليبيا وتقف معنا بكل قوة”.

وأعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق، احميد بن عمر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا،الثلاثاء الماضي الموافق للرابع والعشرين من مارس الجاري .

وذكر في تسجيل مرئي له، “تم التأكد من الحالة عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وتابع: “ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونؤكد على الإخوة المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة والإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.