اللجنة العليا لمكافحة كورونا في طرابلس تدرس تمديد منع التجوال

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ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا اليوم الخميس في العاصمة طرابلس عدة ملفات ضمن استيراتجيتها لمجابهة المرض في البلاد.

ومن أبرز ماتم مناقشته دراسة تمديد منع التجوال، و زيادة عدد أماكن للعزل والحجر الصحي، إضافة إلى مناقشة ملف توزيع المرتبات على المصارف وآلية تنظيمها للحد من الازدحام.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مكافحة تفشي فايروس كورونا المتجدد.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن منذ يومين عن أول إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.