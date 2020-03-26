الكهرباء تعلن عن خروج حقل التحدي عن العمل

الكهرباء تعلن عن خروج حقل التحدي عن العمل هذا الخروج سيسبب في ارتفاع العجز السابق من 350 إلى 600 ميجاوات على امتداد المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت عن العمل.

ويغذي حقل التحدي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بكمية إنتاجيه تقدر 50ميلون قدم مكعب.

وأشار خليفة إلى أن الخروج نتج عنه تخفيف في كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطتي شمال بنغازي والزويتينة بقمية 250 ميجاوات.

وأكد أن هذا الخروج سيسبب في ارتفاع العجز السابق من 350 إلى 600 ميجاوات على امتداد المنطقة الشرقية .

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء إلى أنه سيتم زيادة ساعات طرح الأحمال وقد تصل إلى سبع ساعات على امتداد المنطقة الشرقية بحسب إفادة إدارة تحكم الشرقية .

وأوضح أنه عند خروج الحقل باشرت إدارة تحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي بتغيير عمل بعض الواحدات العاملة بالغاز الي نظام الوقود الخفيف وذلك من أجل تخفيف العجز وكذلك للمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية .

وتشهد الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية هذه الأيام طرح للأحمال بسبب نقص في إمدادات الوقود سواء الخفيف أو الغاز من المصدر .