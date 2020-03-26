العرفي يؤكد إنشاء غرف أمنية للمدن برئاسة مدراء الأمن العرفي : تم تزويد المنافذ البرية بعناصر عسكرية و أمنية وسيتم استخدام سلاح الجو

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي، إن حظر التنقل بين المدن والمناطق بدأ منذ يوم أمس الأربعاء .

العرفي أكد – في مؤتمر صحفي للجنة العليا والاستشارية لمكافحة وباء كورونا أمس – أنه تم إصدار قرار بإنشاء غرف أمنية للمدن برئاسة مدراء الأمن، ويكون هناك تواصل مباشر بشأن الحظر وغيرها من الأمور .

وطالب العيادات الخاصة بتقديم خدماتها بأسعار رمزية،منبها كل من يخالف بتطبيق القانون والاستلاء على عيادته وفق القانون .

وتابع بإمكان الإدارات الخدمية تقليص عدد الموظفين بحسب مايراه مدراء هذه الإدارات، مشيراً إلى أن وزارة التعليم جددت تعليق الدراسة لأسبوعين .

وختم أنه قد تم تزويد المنافذ البرية بعناصر عسكرية و أمنية وسيتم استخدام سلاح الجو أيضا لمراقبة الحدود وللتعامل مع مهربي البشر .