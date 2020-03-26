الصحة العالمية: إجراءات الاستجابة المناسبة وتتبع الاتصال جارية بعد الإصابة الأولى بفيروس كورونا بليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن إجراءات الاستجابة المناسبة بما في ذلك تتبع الاتصال جارية، بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت المنظمة عبر صفحة مكتبها في ليبيا على “فيسبوك” اليوم الأربعاء، “تم تسجيل الحالة الأولى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ليبيا، وفقًا لوزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن إجراءات الاستجابة المناسبة بما في ذلك تتبع الاتصال جارية.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد أعلن أمس تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن الحالة جرى اكتشافها بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

وكانت الإصابة الأولى بالفيروس في ليبيا لرجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما، وكان مسافرا وعاد إلى البلاد قادما من السعودية عن طريق تونس، ويتلقى العلاج حاليا في مستشفى طرابلس الجامعي.