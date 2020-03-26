إيريني”.. عملية مراقبة جديدة بالمتوسط للاتحاد الأوروبي على تدفق الأسلحة إلى ليبيا تبدأ في أبريل

إيريني”.. عملية مراقبة جديدة بالمتوسط للاتحاد الأوروبي على تدفق الأسلحة إلى ليبيا تبدأ في أبريل العملية كان مقررًا لها أن تبدأ في مارس الجاري

أخبار ليبيا24

أعلن دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عزم الاتحاد إطلاق مهمة بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط في شهر أبريل القادم لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى ليبيا.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن في 17 فبراير الماضي، موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء على تفعيل عملية بحرية جديدة لمراقبة وضبط تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتأجل البدء في العملية بسبب خلافات بخصوص المهاجرين، في أعقاب تحذيرات خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد مُهدد بفقدان أهميته إذا لم يكن قادرا على التصرف تاركا مصير ليبيا بيد تركيا وروسيا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي شارك في المفاوضات إن “اليونان وافقت على إنزال المهاجرين الذين يجري إنقاذهم في موانئها”.

وأضاف، أن حكومات أخرى بالاتحاد وافقت على المساعدة في تغطية تكاليف نقل المهاجرين إلى الشاطئ لتجنب زيادة الضغوط المالية على أثينا.

وستحل المهمة الجديدة التي أطلق عليها اسم “إيريني” محل البعثة العسكرية الراهنة للاتحاد الأوروبي التي تحمل اسم العملية صوفيا، والتي توقفت عن نشر السفن قبل عام.