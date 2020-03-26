إدارة الخدمات الصحية بالقبة تبدأ في تجهيز مركز لرصد وباء كورونا

أخبار ليبيا24

جهزت إدارة الخدمات الصحية بالقبة، اليوم الخميس، بشكل مبدئي مركزًا للرصد الأولى لفيروس كورونا المستجد.

وتنتظر الإدارة وصول المعدات الطبية من وزارة الصحة بالحكومة الليبية ليتمكن المركز من أداء دوره ضمن الخطوة الاحترازية من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد19).

وفي السياق، نفذ العاملين بمستسقى القبة العام حملة تعقيم استهدفت جميع أقسام بالمستشفى حفاظًا على سلامة المرضى والمواطنين والعاملين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت القبة، مُبادرة لتعقيم الجهات العامة بالمدينة من قبل عناصر جمعية الهلال الأحمر ورابطة مشجعي نادي البرانس الرياضي.

وحتى هذا اليوم، لم تسجل ليبيا إلا حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس يوم الثلاثاء تأكيد إصابة رجل سبعيني بمرض (كوفيد19).