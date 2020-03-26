أمن القبة والأجهزة الأمنية تسير دوريات راجلة تنفيذًا لحظر التجول

أخبار ليبيا24

أصدر مدير أمن القبة تعليمات لجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بدوريات راجلة وذلك لتنفيذ حظر التجول بالقوة بالتعاون مع الحرس البلدي.

وطالبت المديرية من جميع المواطنين التعاون حافظا على صحتهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدة أنه لا وقت للمجاملة.

وبدأت مديرية أمن القبة في تنفيذ حظر التجول منذ بداية الإعلان عنه مستعملة وسائل توعية المواطن لخطورة التجمعات ووقاية لسكانها من الأمراض وحفاظا على صحة المواطنين.

وتنفيذا للتعليمات فقد قامت مديرية أمن القبة خلال اليومين الماضيين بإغلاق بعض المحلات بالقوة والقبض على إصحابها المخالفين لقانون حظر التجول.