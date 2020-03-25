منظمة الصحة العالمية تشرع في تدريب اطباء الجنوب يهدف تدريب الأطباء لإكسابهم مهارات علمية حول التعامل مع مرض الكورونا والأساليب المتبعة لمنع نقل العدوى.

أخبار ليبيا24

بدأت منظمة الصحة العالمية صباح اليوم بسبها تدريب أطباء من مختلف مستشفيات ومراكز المنطق الجنوبية، حول سبل التعامل مع مرض الكورونا.

ويأتي هذا التدريب ضمن الاستعدادات التي تتخذها منظمة الصحة العالمية رفقة إدارة الخدمات الصحية بالحكومة الليبية بسبها تحسبا لوباء الكورونا الذي اعلنت اولى حالته مساء امس الثلاثاء.

وقال مديرة منظمة الصحة العالمية بالجنوب راضية الجداوي لأخبار ليبيا24، إن المحاضرة التدريبية تستهدف الأطباء من كافة التخصصات، وتدريبهم على التعامل مع المرضى بشكل عام بطرق علمية تمنع نقل العدوى عبر الطبيب.

وأوضحت الجداوي أن المحاضرة اقيمت في مسرح سبها الشعبي حتى تكون هناك مسافة كبيرة وآمنة بين المتدربين، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تسعى لتكثيف لقاءاتها التدريبية بالعديد من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف مدن الجنوب.