مكافحة الأمراض يؤكد حجر المخالطين لحالة فيروس كورونا عائلة المصاب بالكامل دخلت في حالة الحجر الصحي منذ أكثر من أسبوع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن فرق الرصد والتقصي تواصلت في ساعات الصباح الأولى مع المخالطين بالحالة من الدرجة الأولى وحجرهم في منازلهم.

وجاءت هذه الإجراءات عقب تأكيد إصابة أول حالة ليبية بفيروس كورونا المستجد من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وأوضح في بيان لها قبل قليل أن فرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قامت بزيارة محل سكن الحالة وأقاربه وأخذ عينات مختبرية لتحليلها.

وأشار المركز إلى أن عدد العينات التي تم أخذها هي 26 عينة مختبرية.

وأوضح مسؤول فريق الاستجابة السريعة أن عائلة المصاب بالكامل دخلت في حالة الحجر الصحي منذ أكثر من أسبوع، مؤكداً عدم معاناة أحد أفراد العائلة بأعراض تنفسية.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه قام بإجراءاته بحجر كل المخالطين من الدرجة الأولى في منازلهم تحت مراقبة مشددة من المركز، ضمن الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وعن الحالة المصابة، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنها مستقرة، وتقدم له الخدمة الصحية بمستشفى طرابلس المركزي.