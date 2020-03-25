عقوب يقوم بجولة تفقدية لقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفي الثورة بالبيضاء المستشفى يعمل بصورة طبيعية ويستقبل جميع الحالات الطارئة على مدى 24 ساعة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب مساء أمس الثلاثاء بجولة تفقدية برفقة مدير عام المستشفى الثورة عبد الرحيم مازق، للوقوف على الوضع العام لمستشفى الإسعاف والطوارئ وسير عمله .

يذكر بأن مستشفى الإسعاف والطورائ البيضاء يعمل بصورة طبيعية ويستقبل في جميع الحالات الطارئة على مدى 24 ساعة .

وتابع عقوب وصول بعض المعدات المسلتزمات الطبية تحسابا لأى طارئ.

يشار إلى أن الحكومة الليبية اتخذت عديد القرارات لمكافحة فيروس كورونا المتجدد منها حظر التجول ومنع التجمعات وتعليق الأنشطة المختلفة .