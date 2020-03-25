شركة الكهرباء تطمئن المواطنين على وضع الشبكة في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأربعاء، تقريرا عن وضع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، مطمئنة كافة المواطنين بالوضع العام للشبكة.

وأكدت الشركة، وصول ناقلة الوقود الخفيف إلى محطة السرير، ويجري الآن تفريغ الحمولة في المحطة، ومن ثم رفع الأحمال بالطاقة الكاملة لترجع الأحمال الطبيعية في المحطة.

وأوضحت الشركة، أن العمل جاري الآن على إصلاح العطل الذي حدث في محطة الشمال ببنغازي في الوحدة الثانية والتي تعمل بقدرة 120 ميغا وات، مطالبة المواطنين بتخفيض استهلاك الطاقة والتعاون مع رجال شركة الكهرباء.

وأشارت الشركة، إلى انخفاض ضغط الغاز من المصدر إلى 170 مليون قدم مكعب والذي يقدر بنحو 230 مليون قدم مكعب من الاحتياجات المطلوبة، إلى جانب خروج أحد آبار الغاز في حقل الحطيبة ليصل إلى 160 مليون قدم مكعب، وأصبح النقص حاليا في إمدادات الغاز يصل إلى 70 مليون قدم مكعب.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء، إلى النقص في الوقود الخفيف في الفترة السابقة وتعطل وصول ناقلة الوقود، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الوحدات للحفاظ على استقرار الشبكة، مما تسبب في طرح زيادة ساعات طرح الأحمال لتتراوح تقريبا ما بين 4 الى 5 ساعات على كل مدن المنطقة الشرقية.

وكانت شركة الكهرباء قد شكلت بتشكيل لجنة طوارئ وأزمة رئيسية تتولى متابعة كافة الأعطال والمشاكل التي تحتاجها المستشفيات المجهزة لاستقبال الحالات في حال ظهورها، والتنسيق مع اللجان المشكلة من قبل الحكومة الليبية، ومتابعة الوضع العام للشبكة الكهربائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا في البلاد.