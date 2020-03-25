حملة تعقيم لمقر الهجرة غير الشرعية والسجن في طبرق

حملة تعقيم لمقر الهجرة غير الشرعية والسجن في طبرق مدينة طبرق تشهد حملة تعقيم شاملة وجمع للقمامة في خطوات احترازية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

شن قسم السلامة الوطنية في طبرق حملة لتعقيم مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق.

وقام قسم السلامة الوطنية برش المبنى الإداري والساحات والعنابر والحمامات بالمعقمات، إضافة إلى رش معسكر 104 التابع للقوات المسلحة.

كما قامت جمعية الدرصاف اليوم الأربعاء برش وتعقيم السجن بالمعقمات والمطهرات.

كما قامت الجمعية بتوزيع القفازات والكمامات على السجناء وإعطائهم العديد من التعليمات الطبية لتحذيرهم من المخالطة المباشرة وإلزام السجناء بإتباع الإرشادات الصحية حفاظاً على صحتهم.

حيث تشهد مدينة طبرق حملة تعقيم شاملة وجمع للقمامة وتنظيف الشوارع والميدانية في خطوات احترازية من فيروس كورونا.