توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس في ليبيا

أخبار ليبيا24

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة اليوم هي أجواء متقلبة تؤثر على أغلب مناطق ليبيا نتيجة لتأثير منخفض جوي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها مابين ( 40 – 60 )كم/س مثيرة للاتربة والغبار مع هبوط مدى الـرؤية الافقية.

وأشار المركز إلى أن هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلاية رعدية أحيانا خاصة على مناطق الشمال والجنوب الغربي ، ومن المتوقع تكون الضباب على بعض مرتفعات الجبل الغربى والجبل الأخضر.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (19 – 24 ) مْ ولا تتجاوز اليوم (17) مْ على مناطق الجبل الاخضر، بينما تتراوح مابين (28 – 35 ) على مناطق الوسط والجنوب.

وتوقع المركز تحول الرياح تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية على مناطق غرب ليبيا، وتحسن في الرؤية الأفقية مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يوم الجمعة.