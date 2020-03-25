تعليم المؤقتة تمدد إيقاف الدراسة إلى 11 أبريل المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قـرر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بو مريز، تمديد فترة إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة إلى غاية 11 من شهر أبريل المقبل.

وذكر القرار الصادر اليوم الأربعاء، أنه بموجب أحكام هذا القرار يمدد إيقاف الدراسة بكـافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة من تاريخ 28 مارس 2020، إلى تاريخ 11 أبريل 2020.

وطالب القرار في مادته الثانية، بالعمل به من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه، الذي نشرت وزارة التعليم على صفحتها في “فيسبوك”.

وكانت الحكومة الموقتة قد أعلنت في 13 مارس الجاري تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يومًا، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.