تعرف على مقار العزل في غرب ليبيا

تعرف على مقار العزل في غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن أعمال تجهيز عدة مقار لاستخدامها كعزل للحالات التي قد تتأكد إصابتها بفيروس كورونـا المتجدد قاربت على الانتهاء.

وبحسب الوزارة فإن الاتفاق كان على تجهيز مقار في 6 مدن تقع فيها أو بالقرب منها منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية.

وكان أول موقع بدا تجهيزه لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا داخل موقع قاعدة معيتيقة العسكرية.

ويتكون الموقع من اثنتي عشر غرفة لكل منها دورة مياه، كما يتكون أيضًا من غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل وغرفة مراقبة وصالة كبيرة مجهزة بعدد ثلاثين سريرًا خاصة بالحالات المشتبه بها.

كما سيشمل غرف عناية فائقة متنقلة جرى تصنيعها لوزارة الصحة الليبية من قبل شركة إيطالية، بالإضافة لثلاث مكاتب ومكان مخصص للصلاة ومقهى ومغسلة.

أما ثاني مواقع العزل المتوقع استلامها خلال الساعات المقبلة مقره في مدينة زوارة ويشمل ست غرف للعزل الصحي وغرفة عناية فائقة بسعة سريرين تقع جميعها داخل مبنى منفصل فيما جرى تجهيز أربعة عشر غرفة للحجر الصحي في مبنى آخر.

و يحوي المقر ثلاث معامل تحليل وعيادات كشف وغرفة أشعة ومبنى إداري، كما جرى تجهيز كل غرفة من غرف العزل والحجر الصحي بدورة مياه خاصة.

ثالث موقع للعزل الصحي سيكون داخل مدينة زليتن وبدأت أعمال الإنشاء والتجهيز منذ أيام وتبلغ السعة السريرية لغرف العزل والعناية سبعة عشر سريرًا.

كما يحوي الموقع مخزن للمستلزمات الطبية ومختبر طبي وغرفة تعقيم وغرف للأطباء والتمريض ومطبخ للعاملين وآخر لإعداد الوجبات للمرضى، ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.

رابع مواقع للعزل داخل مدينة طرابلس وتبلغ سعته السريرية أربعون سرير عزل وعناية فائقة.

الموقع الخامس للعزل الصحي سيكون داخل مدينة غدامـس الواقعة قرب مثلث حدود ليبيا مع كل من تونس والجزائر، وتبلغ السعة السريرية لغرف العزل داخل الموقع ثمانية أسرّة، كما يحوي الموقع غرفة عناية فائقة بسعة سريرين ومختبر طبي وغرفة كشف وغرفة للأطباء وأربع دورات مياه.

وكانت للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ووفقا لرأي اللجنة الاستشارية الطبية فإن اللجنة العليا قررت حظر التنقل بين المدن والمناطق لحين إشعار آخر.

كما أكدت اللجنة على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حيال مكافحة الوباء والحيلولة دون انتشاره.