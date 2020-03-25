البعثة الأممية تدعو إلى وقف التصعيد وجلب الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا فورا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى وقف التصعيد فوراً، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية وتحشيد القوات، ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الليبيين بحاجة إلى تحويل تركيزهم إلى المعركة ضد فيروس كورونا، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وذكرت البعثة الأممية، جميع أطراف النزاع في ليبيا بالتزاماتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين.

وقالت البعثة: “بينما ينخرط العالم أجمع في محاربة انتشار وباء كورونا الذي أنهك عدد من البلدان الغنية بالموارد، تستمر الهجمات والهجمات المضادة في ليبيا في التسبب بالمزيد من المعاناة والخسائر في صفوف المدنيين”.