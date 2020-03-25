الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الحالة جرى اكتشافها بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، إن الحالة المصابة بفيروس كورونا جرى اكتشافها منذ يوم الأمس.

وأكدت مصادر خاصة لأخبار ليبيا 24، أن المصاب بالفيروس رجل كان مسافرا وعاد إلى ليبيا قادما من السعودية عن طريق تونس.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي قد اتخذ عديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس منها تعليق الدراسة، وإغلاق المنافذ البرية والجوية، وإقفال المقاهي والمطاعم، إلى جانب فرض حظر تجول لمدة 12 ساعة يوميًا.