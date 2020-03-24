وليامز تدين خروقات الهدنة الإنسانية في ليبيا، وتدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

وليامز تدين خروقات الهدنة الإنسانية في ليبيا، وتدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية بيان وليامز: قصف سجن الرويمي اليوم شنّته بحسب التقارير قوات الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز،‎ بشدة الخروقات الجسيمة للهدنة الإنسانية في ليبيا، داعية إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.

وأعربت وليامز في بيان لها اليوم الثلاثاء،‎ عن إدانتها الشديدة للقصف المتكرر الذي طال منطقة عين زارة اليوم بما في ذلك سجن الرويمي، والذي شنّته بحسب التقارير قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، وأسفر عنها وقوع عدد من الإصابات بين نزلاء السجن وعناصر الشرطة، على حد قولها.

ودعت وليامز، إلى الوقف الفوري لعمليات القصف التي تستهدف السجن والمنطقة التي يقع فيها السجن، وذلك لتفادي وقوع أعداد كبيرة من الإصابات بين النزلاء وحراس السجن، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على موقعها الرسمي.

وقالت وليامز: إن “على الرغم من مناشدة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأمين العام للأمم المتحدة بالوقف الفوري للأعمال العدائية لإفساح المجال للجهود المشتركة للتصدي لوباء كورونا، إلا أن المواجهات المسلحة وعمليات القصف وحشد القوات في ليبيا لا تزال مستمرة في تجاهل غير مقبول لسلامة المدنيين ورفاههم”.

وأكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة، أن البعثة وثقت في الساعات الـ 48 الماضية، وقوع أكثر من 13 انتهاكا للهدنة الإنسانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين، وفق قولها.

وحثت ستيفاني وليامز، السلطات في جميع أنحاء ليبيا إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين احتجازاً تعسفياً، وإلى النظر في الإفراج عن السجناء في الحبس الاحتياطي، ولاسيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاّجئين، وذلك في سياق التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت وليامز، من أن استمرار الاقتتال ينذر بخطر انتشار فيروس كورونا دون أن يتم اكتشافه وبشكل خارج عن السيطرة، مجددة مناشدتها لجميع أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والالتزام بالتعهدات التي قطعتها علناً بوقف جميع العمليات العسكرية، ووضع مصالح شعبها والمجتمعات المحلية أولاً وفوق أية اعتبارات أخرى.