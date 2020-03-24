مستشفى بني وليد يعلن البدء في تجهيز مكان العزل الصحي

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أعلن مدير مستشفى بني وليد العام محمد المبروك عبدالله البدء الفعلي في صيانة وتجهيز المكان المخصص للعزل عقب اختياره من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح المبروك بحسب الصفحة الرسمية للمستشفى على “فيسبوك” أنه وفور انتهاء أعمال الصيانة البسيطة سيتم البدء في تركيب كافة المعدات والأجهزة الطبية التي يلزم توفيرها فى هذا المكان.

وطالب مستشفى بني وليد العام أهالي المدينة بالالتزام واتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد مطمئنًا المواطنين أن العناصر الطبية والطبية المساعدة سيكونون في الموعد وفق خطط علمية واضحة، حسب قوله .

وفِي سياق ذا صلة ناقش المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مع مدير مستشفى بني وليد العام كافة العراقيل التي تواجه غرفة الطوارئ بالقطاع الصحي العام داخل المستشفى.

وتعهد االمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالوقوف إلى جانب اللجنة اجتماعيا وتحمل المسؤولية الاجتماعية لمتطلبات المرحلة الصعبة.