متوقعًا تحرير طرابلس قريبًا.. امغيب: الليبيون سيفرحون بالنصر على قوى الشر

متوقعًا تحرير طرابلس قريبًا.. امغيب: الليبيون سيفرحون بالنصر على قوى الشر امغيب: تركيا وقطرخططت للعبث بسيادة البلاد والسيطرة على ثروات وخيرات الوطن

أخبار ليبيا 24 – خبر

توقع عضو مجلس النواب سعيد امغيب، تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب وسيطرة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، قريبًا.

امغيب طمأن، في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية، الليبيين بأنهم سيفرحون بالنصر على تركيا وقطر والدول الداعمة للإرهاب، الذين وصفهم بـ”قوى الشر”، التي خططت للعبث بسيادة البلاد واحتلال الأرض والسيطرة على ثروات وخيرات الوطن، بحسب تعبيره.

وأعلن الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، تخترق الهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول للتركيز على دعم جهود مكافحة وباء كورونا، في يومها الثاني باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بوابل من صواريخ الجراد.

واستنكر المسماري، في بيان، أمس الاثنين، تهديدات ووعيد آمر قوة الإسناد بعملية “بركان الغضب”، التابعة لحكومة الوفاق ناصر عمار بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل، في الوقت الذي تتساقط فيه القذائف العشوائية من مدفعية المليشيات على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة.

وعلى الجانب الآخر، هدد عمار، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مدينة ترهونة، قائلا: “ياترهونه 12 صاروخ في الصباح الباكر سقطت عندكم، هذه افتتاحية فوهات جهنم”.

وأضاف “لن يتوقف القصف، وسترون مئات القذائف المدفعيه والغارات المسيرة وصواريخ الجراد تستهدف قياداتكم ومخازن الدخيره، سنرد الصاع صاعين بقصفكم العاصمة”.

واختتم “سندك أوكار الإرهاب عندكم حتى نقضي على خيانتكم بتحالفكم مع محور الشر ومعسكر الكرامه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.