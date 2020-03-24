خارجية الوفاق: القنصلية الليبية بصفاقس توفر إقامات لـ1187 ليبياً في تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن القنصلية الليبية العامة بمدينة صفاقس التونسية قد فرت حتى الآن إقامة لحوالي 1187 مواطنًا ليبياً في تونس.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي، إن عملية حصر المواطنين العالقين في تونس لا تزال مستمرة، موضحا أن القنصلية بصفاقس وزعت المواطنين على ثلاث مدن وهي بن قردان وجربة وصفاقس.

وطالب القبلاوي، المواطنين العالقين في السفر بالالتزام بالبقاء في غرفهم وشققهم التي جرى توفيرها لهم، وأن يتجنبوا الخروج وأن يتبعوا الإرشادات الصحية كاملة، حفاظا على سلامتهم من وباء كورونا.