حملة تعقيم مكثفة في طبرق تشمل الميادين والأماكن العامة

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أخبار ليبيا24- خاص

شهدت مدينة طبرق أمس الإثنين حملة تعقيم مكثفة يقودها مركز طبرق الطبي والدفاع المدني وقطاع الصحة ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

وقام مركز طبرق الطبي برش وتعقيم مقر المجلس التسييري للبلدية ومقر قيادة المنطقة العسكرية، حيث ستسمر هذه الحملة ليتم تعقيم كامل المدينة.

وقام جهاز الدفاع المدني برش وتعقيم المعسكرات والأماكن العامة وميدان الشهداء ومسجد الملك إدريس وسط المدينة.

كما قام قطاع الصحة بمساعدة المجتمع المدني برش وتعقيم الشوارع بمساعدة الكشاف والهلال الأحمر وشملت حملة التعقيم ملعب نادي الصقور وعدد من القطاعات داخل المدينة.

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