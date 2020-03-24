تعرف على حالات الشفاء من فيروس كورونا..ليست كل الأرقام مخيفة

أخبار ليبا24

أعلنت تقارير من منظمة الصحة العالمية أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم ارتفع بشكل كبير حيث وصلت حالات الشفاء إلى مايقرب 104،204 حالة قد تعافوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المتجدد.

وكانت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغت 360669 إلى حد الآن، في حين بلغت حالات الوفاة 15491 شخصا.

ورغم أنها لم تسجل إصابات جديدة محليا إلا أن الصين لاتزال تحتل المركز الأول من حيث الإصابات على مستوى العالم بعدد وصل إلى 81.496 واحتلت إيطاليا المركز الثاني بعدد 63.928 إصابة وتقدمت أمريكا للمركز الثالث بعدد وصل 41.451 واحتلت إسبانيا الترتيب الرابع بعدد 33.089 وألمانيا خامسا بإصابات بلغت 28.865 وجاءت إيران سادسا بعدد 23.049 مصاب.

وفِي الوطن العربي باتت السعودية في المركز الأول في عدد الإصابات التي وصلت إلى 509 إصابة شفي منها 19 حالة.

وحلت قطر ثانيا بعدد 501 إصابة وأعلنت عن 4 حالات تماثلت للشفاء الإثنين من المقيمين والعمالة الوافدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 37 حالة.

وجاءت البحرين ثالثا بـ 339 إصابة تعافى منها 11 حالة جديدة الإثنين لترتفع نسب الشفاء إلى 160 حالة.

وفي مصر التي احتلت المركز الرابع عربيا بعدد 327 ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها، ولبنان خامسا بـ 267 مصاب والعراق في الترتيب السادس بعدد 266 إصابة والجزائر سابعا بعدد 260 إصابة منها أكثر من 23 حالةشفاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن انتشار وباء «كورونا المستجد» «يتسارع» ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول للانتقال إلى مرحلة «الهجوم» عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.