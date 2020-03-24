بوشناف يستثني المحال التجارية من قرار الحظر التام

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر وزير الداخلية إبراهيم بوشناف البلاغ رقم تسعة عشر بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول وباء كورونا المستجد إلى ليبيا.

حيث تضمن البلاغ استثناء جزئيا من الحظر التام لمحلات المواد الغذائية الصغيرة فقط، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بشكل يومي طيلة فترة سريان قرار الحظر التام، على أن تقوم المحلات المشار إليها بتزويد مخزونها بما يكفي الأيام العشرة المقبلة خلال نهار اليوم.

وتشمل تعليمات بوشناف الاكتفاء بشراء الأشياء الضرورية خلال الساعتين الممنوحتين من أقرب محل من مقر السكن.

#عاجل #بلاغ رقم 19 | بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض #كورونا المستجد إلى #ليبيا.حيث تضمن البلاغ تعليمات معالي… Posted by ‎وزارة الداخلية – ليبيا‎ on Monday, March 23, 2020

هذا وكلفت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا جهاز مكافحة الظواهر السلبية بمتابعة الأسعار خلال عمل المحلات التجارية في هاتين الساعتين الممنوحتين.

وتشهد أغلب المدن والمناطق زحاما في أسواق المواد الغذائية ومحال بيع الخضروات ومحطات الوقود، قبل يوم من دخول قرار حظر التجول التام حيز النفاذ.

وأبدي أغلب المواطنين استيائهم احتجاجا على عدم نزول الرواتب لشهري يناير وفراير، رغم توجيه رئيس الأركان بقوات القيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، المصرف المركزي في البيضاء، وكافة المصارف التجارية العاملة، بإيداع مرتب شهر يناير لكافة الحسابات الجارية لدى المصارف، بناء على حافظة مرتب شهر ديسمبر 2019، على أن يتم تسوية الأمر بعد تسييل المرتبات من قبل وزارة المالية في الحكومة الليبية للجهات العاملة.