الناطق باسم لجنة مكافحة كورونا: لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة في ليبيا
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قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة وإلى هذه اللحظة جميع الحالات التي أخذت منها عينات كانت نتائجها سالبة.
وأضاف الحاسي في مؤتمر صحفي مساء الإثنين :”حتى الحالة التي أعلن عنها في مدينة سوسة هي حالة سالبة وتم الحجر عليها هي وعائلتها في منزلها”.
وتابع الناطق باسم اللجنة :”في ظل النقص في مواد التعقيم الطبية القادمة من الخارج قام الصيادلة والأطباء في مركز بنغازي الطبي بتصنيع المعقمات بمجهودات ذاتية وسيتم توزيعها على مركز بنغازي الطبي ومن ثم على باقي المراكز الطبية”.
وأشار الحاسي إلى احتمالية دخول البرج الثالث من مركز بنغازي الطبي للخدمة بكفآة سريرية ووحدات عناية عالية.
وحذر الناطق باسم اللجنة من استخدام دواء البلاكونيل خاصة لمرضى القلب لما له من تاثير سلبي عليهم، مبينا أن هذا الدواء أذا تم استعماله فسيكون داخل المستشفيات في المراحل الثالثة والرابعة.