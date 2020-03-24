الناطق باسم لجنة مكافحة كورونا: لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة في ليبيا

الناطق باسم لجنة مكافحة كورونا: لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة وإلى هذه اللحظة جميع الحالات التي أخذت منها عينات كانت نتائجها سالبة.

وأضاف الحاسي في مؤتمر صحفي مساء الإثنين :”حتى الحالة التي أعلن عنها في مدينة سوسة هي حالة سالبة وتم الحجر عليها هي وعائلتها في منزلها”.