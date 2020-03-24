القنصلية الليبية في تونس تم تسكين 800 لييي من العالقين

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أخبار ليبيا24

أكدت القنصلية الليبية في تونس أنها قامت بتسكين 800 مواطن من العالقين بتونس ولم يتمكنوا من العودة إلى ليبيا ويتواجدون في نطاق مسؤولية القنصلية.

وأكدت القنصلية أنها بدأت الإثنين في تسكين المواطنين في شقق بالنسبة للعائلات مع تقديم الخدمات الصحية اللازمة.

وأوضحت القنصلية الليبية في تونس أن التسكين يشمل المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن فقط ولا يشمل المقيمين في تونس.

وكان عدد من المواطنين الليبين قد علقوا في تونس عقب قرارات بإقفال المعابر البحرية والجوية والبرية تفاديا لانتشار فيروس كورونا المتجدد .

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