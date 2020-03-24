القنصلية الليبية في تونس تم تسكين 800 لييي من العالقين

القنصلية الليبية في تونس تم تسكين 800 لييي من العالقين

أخبار ليبيا24

أكدت القنصلية الليبية في تونس أنها قامت بتسكين 800 مواطن من العالقين بتونس ولم يتمكنوا من العودة إلى ليبيا ويتواجدون في نطاق مسؤولية القنصلية.

وأكدت القنصلية أنها بدأت الإثنين في تسكين المواطنين في شقق بالنسبة للعائلات مع تقديم الخدمات الصحية اللازمة.

وأوضحت القنصلية الليبية في تونس أن التسكين يشمل المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن فقط ولا يشمل المقيمين في تونس.