العريبي: الحكومة قامت بخطوات احترازية بالتنسيق مع القيادة العامة و اللجنة الصحية

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي إن الحكومة قامت بعدة خطوات احترازية بالتنسيق مع القيادة العامة و اللجنة الصحية المكلفة.

وتابع العريبي خلال مؤتمر صحفي الإثنين :”اتجهنا لتنفيذ قرارات قاسية لكنها في مصلحة البلاد، كما وصلت الجمعة 50 حاوية معدات وأدويه هي الاآن داخل مخازن الإمداد الطبي”.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن كل المعدات الوقائية للعناصر الطبية والطيبة المساعدة متوفرة لدينا، مؤكدًا أنه تم التجهيز وإعداد مستشفى الهواري وسيتم افتتاح المستشفى في أقرب وقت.

وشدد العريبي على العيادات الخاصة ضرورة أن تلتزم بتخفيض الأسعار وإلا سيتم تطبيق القانون في هذه المسائل، موضحًا أنه تم تجهيز 313 سرير في بنغازي 230 إيواء و 47 سرير للعناية.

وفي سياق آخر، ذكر الناطق باسم الحكومة أن الجمعيات الاستهلاكية استلمت مخصصاتها والمخزون يكفي إلى آخر العام، مشددًا على الجمعيات الاتسهلاكية البيع بالصكوك المصدقة.

وأشار العريبي إلى أنه بالنسبة للمرتبات التي تتبع وزارة المالية في الحكومة الليبية فقد تم استلام مرتبات شهري يناير وفبراير.