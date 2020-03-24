السراج يرفض ويستهجن لغة الخطاب التحريضي في البرامج الحوارية على القنوات الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، رفضه واستهجانه للغة الخطاب التحريضي المتحامل التي يستخدمها بعض المشاركين في برامج حوارية على القنوات الفضائية التي تبث من خارج الوطن.

وجدد السراج في بيان له عن اليوم الإثنين، تأكيده على موقفه المبدئي الحريص على الوحدة الوطنية والداعي إلى الالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الليبي المسلم والرافض لأي استخدام الوسائل الإعلام وقنواته ووسائط التواصل الاجتماعي في إثارة الفتنة والتحريض على العنف والتعريض بالأبرياء وخدش الحياء العام.

وقال السراج: “إن معركة الدفاع عن الدولة المدنية وعن عاصمة الدولة التي نقودها ويخوضها الأبطال الشرفاء من رجال ليبيا، والتي فرضت علينا من طرف الخارجين عن الشرعية هي حرب وطنية من أجل ليبيا جميعها، ومن أجل حاضر ومستقبل كل الليبيين الرافضين لدكتاتورية الحكم العسكري البغيض وليست حرب مدينة ولا منطقة ولا حزب”.

وأضاف السراج: “ولهذا نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسئول يطال وينال أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي الكريم على امتداد الوطن، بقدر ما نرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الليبي الواحد المنصهر أصولاً وأعراقاً وأرحاماً وتاريخاً ومصيراً في بوثقة ليبيا الواحدة”.

وأكد السراج، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وهو يمارس مهامه بموجب الاتفاق السياسي وإلى حين تسليم ولاية السلطة التنفيذية إلى حكومة يتفق عليها الليبيون، هو سلطة وحكومة معترف بها وطنياً ودولياً لكل ليبيا، وهو يحرص أشد ال

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على حرصه من خلال مسئولياته الشاملة على خدمة كل الليبيين، قدر حرصه على اختيار وتكليف الأكفاء بالمسئوليات والمهام والأعمال الأساسية والمساندة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يقبل بوجود من هم دون ذلك ضمن هيكلته وإداراته ومؤسساتها، على حد قوله.

وأشار فائز السراج قائلا: “إن مناط الدعاوى والاتهامات والأحكام هو القضاء وليس الإعلام، وإذا كانت الأحكام القضائية هي عنوان الحق فإن الإعلام يجب أن يكون صوت الحقيقة وليس صوت الباطل والتحريض على العنف المادي والمعنوي، وعلى إلحاق الأذى الشخصي والمعنوي بالمواطنين”.

وحمل السراج في ختام بيانه، أولئك الذين يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية المسؤولية القانونية، بحسب نص البيان.