الخدمات الصحية درنة توفر خدمة “طبيبك في المنزل”

أخبار ليبيا24

أطلقت إدارة الخدمات الصحية في درنة بالتعاون مع مستشفى الوحدة خدمةً للوصول لمنازل المواطنين بحسب الطلب هاتفيا، في خطوة الهدف منها توفير الخدمة الصحية للمواطنين في منازلهم وتشجيعا لهم للبقاء في بيوتهم.

وأشار مكتب إدارة الخدمات الصحية درنة إلى أن الخدمة التي حملت شعار “طبيبك في المنزل” تتوفر من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساءً.

وأوضح مكتب إدارة الخدمات الصحية أن الخدمات ستشمل الكشف والعلاج وغيارات ونقل وإسعاف إلى المستشفيى.

وجاءت هذه الخطوة ضمن إجراءات توفير الخدمات للمواطنين خلال تواجدهم في منازلهم بعد الحظر الذي فرضته الحكومة الليبية لتفادي تفشي فيروس كورونا في البلاد .