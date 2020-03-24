الجراري يعلن عن فتح خط ملاحي مابين مصر ومينائي طبرق وبنغازي الجراري هذا الخط البحري سوف يوفر المواد الغذائية اللازمة للمواطنين قبل شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أنه تم الاتفاق مع الخط الملاحي “بايونير إيجبت” بمصر لفتح خط بحري منتظم يربط الموانئ المصرية ومينائي طبرق وبنغازي لنقل البضائع للسوق الليبي لتخفيف الضغط والازدحام على منفذ أمساعد.

الجراري أوضح في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أن هذه الخطوة جاءت بعد الاجتماع الأخير الذي ضم الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية وميناء طبرق البحري، وبعد قرار وزير الداخلية بإغلاق المنافذ البرية والجوية واستثناء منفذ أمساعد البري لدخول المواد الغذائية والخضروات فقط.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إن الخط البحري سيفتح الأسبوع القادم وسوف تصل البواخر إلى ميناء طبرق كمرحلة أولى ويتم التفتيش والإجراءات الجمركية بميناء طبرق ثم يتم توزيع الحاويات على المدن الليبية حسب موقع التاجر.

وأشار إلى أنه بهذا الخط البحري سوف نوفر كل المواد الغذائية اللازمة للمواطنين قبل شهر رمضان المبارك .