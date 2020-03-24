آمر منطقة طبرق العسكرية يناقش الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

ناقش آمر منطقة طبرق العسكرية رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لمجابهة كورونا اللواء هاشم بورقعة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية في المدينة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا.

وأبدى بورقعة خلال اجتماع أمس الإثنين عدد من الملاحظات حول دور الأجهزة الأمنية في ضبط الشارع أثناء حظر التجول وإغلاق كل المحال التجارية تطبيقاً لقانون حظر التجول.

وطالب الجهات المختصة بسرعة استلام مقر الطرق السريعة في منطقة البردي بالكامل ليكون مقراً للحجر الصحي وعلى وزارة الصحة ومركز طبرق الطبي معاينة المكان بأسرع وقت لمعرفة النواقص التي يحتاجها.

وطالب أيضًا بصفة عاجلة رئيس جهاز الحرس البلدي متابعة التجار ومنع استغلال المواطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

وشدد بورقعة على رجال الأمن بكل التمركزات الأمنية بضرورة الضرب من حديد ومعاقبة أي مواطن لايلتزم بساعات حظر التجول.

وطالب أجهزة الإستخبارات والأمن الداخلي والشرطة العسكرية والكتائب 106 و 190 والدعم المركزي ومدير الأمن والحرس البلدي بضرورة التواجد اليوم الثلاثاء بالمنطقة العسكرية لمتابعة الخطوات التي ستتخذها منطقة طبرق العسكرية في حظر التجول ومواجهة فيروس كورونا.

وقد حضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير مركز طبرق الطبي وآمر القاعدة البحرية وكل الجهات الأمنية ذات العلاقة.