نجوم ليبيا يقبلون تحدي حمدو الهوني ويساهمون في أعمال الخير
أخبار ليبيا24
لقيت مبادرة التحدي حول مساعدة الأسر المحتاجة التي أطلقها النجم الليبي حمدو الهوني، مهاجم الترجي التونسي، ترحيبا كبيرا من عدة نجوم منتخب ليبيا والإعلاميين.
وكان الهوني قد أكد أنه سيتكفل بعدد 20 عائلة ليبية لفترة شهر و أعلن التحدي مع عدد من زملائه اللاعبين.
وقبل نجم الاتحاد السكندري، أنيس سلتو التحدي وأعلن تكفله بـ20 عائلة في شهر رمضان، كما وافق النجم السابق جهاد المنتصر، تكفله بـ30 عائلة خلال رمضان.
وأبدى المحترف في تونس علي معتوق وعلي السريتي، الرغبة في المشاركة في هذه المبادرة إضافة إلى كلا من محمد زعبية ومؤيد اللافي ومحمد صولة وربيع اللافي.
وكان المحترف، سند الورفلي، قد أكد تواصله مع شؤون الزكاة، رفقة عدد من المحترفين الذين سيشاركون في أعمال خيرية، لصالح الأسر المحتاجة والفقيرة.