نجوم ليبيا يقبلون تحدي حمدو الهوني ويساهمون في أعمال الخير

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لقيت مبادرة التحدي حول مساعدة الأسر المحتاجة التي أطلقها النجم الليبي حمدو الهوني، مهاجم الترجي التونسي، ترحيبا كبيرا من عدة نجوم منتخب ليبيا والإعلاميين.

وكان الهوني قد أكد أنه سيتكفل بعدد 20 عائلة ليبية لفترة شهر و أعلن التحدي مع عدد من زملائه اللاعبين.